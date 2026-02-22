Ambrosini: "Contro il Sassuolo il gol di Pulisic era stato valutato diversamente. Stasera l’arbitro l’aveva valutata fallosa, non c’erano gli estremi per andare a rivederla”

vedi letture

Massimo Ambrosini, nel post partita di Milan-Parma su DAZN, commenta così il controverso episodio che ha portato al gol degli ospiti:

“Contro il Sassuolo il gol di Pulisic era stato valutato diversamente. La sensazione è che l’arbitro l’avesse annullato per quell’eventuale fallo sul portiere, tant’è che nella comunicazione dice “non commette fallo sul portiere”. Se poi al VAR hanno valutato anche l’intervento di Troilo (su Bartesaghi, ndr) non lo so. Per me era più un contatto quello di gioco quello di Troilo. Si salta lì, poi è chiaro che se Bartesaghi si abbassa lui fa ponte perché Bartesaghi non reagisce al salto, non è stato un affossamento quello. Più complicata la valutazione sul portiere, è complicato avere un’oggettività. È chiaro che Maignan fa anche meno per farlo vedere… Se avesse provato di impeto a liberarsi della presenza…”

Bisogna cadere in area? “Non è che devi cadere, dico che lui è un po’ passivo su quel tipo di contrasto. Non discolpa il giocatore del Parma né è un’accusa nei confronti di Maignan”.

"Vediamo in Europa l’Arsenal, la squadra che sta dominando la Premier League, che dal punto di vista degli angoli è riconosciuta. Porta sempre 10 giocatori in area, è una valutazione difficile quella di stabilire quando c’è un’ostruzione al portiere. È stato bravo Valentini, l’ha fatto in una maniera furba: ci sono 10 persone in 4 metri quadrati. L’arbitro l’aveva valutata fallosa, non c’erano gli estremi per andare a rivederla”.