Landucci a DAZN: "Facciamo fatica con le squadre così chiuse. Non dobbiamo pensare all'arbitro ma a come migliorarci"

vedi letture

Marco Landucci, oggi in panchina vista la squalifica di Max Allegri, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Parma 0-1. Queste tutte le sue dichiarazioni:

A caldo è difficile riuscire a decifrare il risultato finale… Al Milan è mancato ritmo?

“Io non credo alla fortuna, abbiamo cercato di fare la partita, di fare gol in tutte le maniere. Stasera non ci è andata bene, abbiamo preso un palo clamoroso con Leao. Il Parma ha fatto una partita molto buona in fase difensiva, ha avuto una buona palla gol all’inizio con Pellegrino. È stata una partita che abbiamo avuto Gabbia che si è fermato, Ruben Loftus-Cheek che ha preso questa botta. È stata una serata un po’ così. Siamo molto dispiaciuti. Abbiamo un giorno di vacanza, da martedì riprendiamo e domenica andiamo a Cremona che è sempre molto difficile”.

Il gol del Parma, convalidato tra molte polemiche dopo una lunghissima On Field Review. Qual è la sua opinione?

“Che dire… Si parla sempre di VAR e arbitri. È molto difficile arbitrare. Io sono di parte, non mi sembra giusto commentare l’arbitro. Lo commentano le persone che sono neutrali. L’arbitro ha deciso così, noi non dobbiamo trovare degli alibi. Non vogliamo commentare, però dobbiamo cercare di ripartire e pensare alla prossima partita”.

Da ex portiere, cosa ne pensi sul “blocco” a Maignan?

“Eh ma lì li facciamo anche noi. Sono semi-blocchi che non vengono fischiati. È stato messo lì apposta per giocare la palla sul secondo palo. Non voglio commentare, dovete commentare voi che siete più neutrali. Non lo so… È un momento in cui tutti fanno polemica, esageriamo, anche noi sbagliamo. Dobbiamo cercare di aiutare tutti. Non so se era fallo o no. Accettiamo come sempre le decisioni dell’arbitro. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi per migliorare questa squadra, non pensare all’arbitro. Abbiamo fatto tanto possesso oggi, ma nel calcio contano i gol, non il possesso. Abbiamo tirato tanto ma non abbiamo fatto gol, tutto lì”.

E allora cosa è mancato?

“Quando troviamo le squadre molto chiuse facciamo fatica. Dobbiamo muoverci meglio. Avevamo fatto meglio in settimana, aspettavamo questo atteggiamento del Parma. Abbiamo lavorato sugli inserimenti, ne abbiamo fatti un po’ pochi. Abbiamo avvantaggiato loro crossando troppo e non trovando nessuno dentro l’area. Abbiamo un po’ più fatica quando gli altri si chiudono in questo modo”.

Su Loftus-Cheek:

“So che è andato in ospedale ma non ho notizie fresche. Non ho parlato col dottore. Doveva fare accertamenti, ha preso una discreta botta. Una botta importante, ma non so quali sono le sue condizioni al momento, mi dispiace”.