Gabbia: "Domani farò gli esami. C'è tanta amarezza, tanta delusione, è un qualcosa che ci deve far crescere"

vedi letture

Matteo Gabbia ha parlato a DAZN nonostante non sia sceso in campo dopo un problema muscolare riscontrato nel riscaldamento. Le sue parole:

Come stai? Dovevi giocare ma ti sei fermato nel riscaldamento.

“Domani farò degli esami, ma non è la cosa più importante sicuramente rispetto a quello che dobbiamo guardare. Dobbiamo guardare a noi stessi. L’ho detto dopo partite che abbiamo vinto in passato e lo ridico oggi: dobbiamo cercare di migliorare, guardare noi stessi, cercare di fare punti così a fine anno non avere rimpianti perché abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare. È questo quello che ci diciamo in spogliatoio: fare un grande lavoro in settimana e poi andare in campo per provare a vincere”.

Curioso che ci sia tu a parlare…

“Abbiamo scelto che andavo a parlare io, di conseguenza sono qua a rappresentare tutta la squadra. Che ci sono io, Maignan, Modric, Rabiot o qualsiasi altro giocatore è la stessa cosa. Siamo tutti allineati su quello che è il nostro pensiero”.

C’è sconforto per il discorso scudetto?

“Sicuramente c’è delusione, non posso raccontare oggi che siamo sereni e tranquilli e non siamo arrabbiati per quello che è successo stasera. È una questione penso di mentalità e di lucidità quella di guardare a noi stessi come margini di miglioramenti. Le altre squadre fanno il loro percorso e noi dobbiamo pensare al nostro. Dopo stasera c’è tanta amarezza, tanta delusione, è un qualcosa che ci deve far crescere. Ci deve energia per arrivare alle partite nel finale di stagione che non ci lascino dei rimpianti. Mancano 12 partite, ci sono tanti punti ancora in palio e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Poi stasera c’è delusione per non aver raggiunto una vittoria che volevamo e che ci poteva portare a -7 dall’Inter”.