Leao non ci sta e posta sui social il contatto Troilo-Bartesaghi
A Rafael Leao non è decisamente andata giù la decisione del direttore di gara di convalidare la rete del Parma. Sui propri profili social, infatti, il numero 10 del Milan ha postato in maniera polemica l'immagine del contatto Bartesaghi-Troilo, aggiungendo poi una seconda storia ricordando quello tra Loftus-Cheek e un difensore del Sassuolo che portò all'annullamento del gol di Pulisic.
A completamento di tutto Leao ha poi postato un'altra storia, la terza, dove ha scelto una foto di squadra con scritto "Sempre insieme".
Gabbia: "Il clima non è buono, stato d'animo non dei migliori. Contro le piccole ci sono situazioni che ci causano difficoltà"
Gabbia: "Domani farò gli esami. C'è tanta amarezza, tanta delusione, è un qualcosa che ci deve far crescere"
