live mn Strefezza: "Non ho visto cosa sia successo con Valenti. In settimana abbiamo preparato contropiedi e palle inattive"

Gabriel Strefezza, attaccante del Parma, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Che partita è stata?

"Venire a giocare qui col Milan è sempre difficile, ma in settimana abbiamo provato a fare contropiedi e ci è andata bene oggi".

Che gioia avete provato?

"Non ho visto cosa sia successo con Valenti. Lavoriamo tanto sulle palle inattive in settimana. La gioia di esultare con i nostri tifosi è stato un momento bello".

Come sta andando il rapporto con Pellegrino?

"C'è subito stato feeling. È un attaccante molto bravo, sa tenere la palla e a me questo aiuta tanto. In fase difensiva aiutiamo tutti, tutti insieme compatti".

Cosa senti di aver portato?

"È un gruppo giovane, ma con qualità. Io porto un po' di esperienza, conosco bene il campionato e do il mio meglio per aiutare i miei compagni".

Dovrai aiutare a tenere alta la guardia in settimana...

"Non abbiamo ancora fatto niente. Pensiamo a noi, a dare il nostro meglio e a guadagnare punti".

Sei stato allenato da Fabregas e da Cuesta...

"Sono un po' simili. Vogliono giocare, fare imbucate in mezzo, quindi è bello fare così. A Cuesta piace di più fare la fase difensiva, ma io mi trovo benissimo. Parma e Como sono squadre simili, soprattutto negli spogliatoi, con tutti bravi ragazzi molto giovani".