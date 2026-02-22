Polemiche in Atalanta-Napoli, Manna: "La situazione è preoccupante. Non si può uscire da Bergamo senza punti per colpa altrui"

vedi letture

Nel post partita di Atalanta-Napoli, sfida che ha visto i bergamaschi vincere per 2 a 1 tra le polemiche, il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna si è presentato in conferenza stampa per commentare ed alzare la voce dopo gli errori arbitrali che sono stati commessi oggi al Gewiss Stadium. Di seguito le sue cìdichiarazioni.

Giusto dire che sia colpa degli arbitri?

"Noi a Bergamo abbiamo giocato bene e segnato due goal all'Atalanta. Quello che è successo oggi è qualcosa di veramente sconcertante che solo gli arbitri hanno visto".

Cosa non ha funzionato al VAR?

"Non ho risposte a questo: noi non ci siamo mai lamentati, siamo sempre stati corretti. E' una stagione difficile, e uscire da qua senza punti per errori di altri vuol dire che è una situazione preoccupante".

Giusto pensare male?

"Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l'arbitro allora cambia tutto. Dalla tribuna pensavamo che la palla fosse uscita: non capisco perché il VAR non abbia controllato. Noi non siamo gli unici, ma da sopra bisogna fare dei ragionamenti".