Seconda sconfitta in campionato per il Milan: si interrompe la striscia

Il Milan non capitalizza le occasioni e viene messo al palo da una delle poche del Parma sul finire della partita: segna Troilo in un gol che era stato annullato da Piccinini ma poi concesso al Var, lasciando qualche dubbio - l'ennesimo - sul protocollo del Var. Fatto sta che finisce 0-1 e il Milan incassa la seconda sconfitta stagionale in campionato. I rossoneri avevano perso solo alla prima giornata, sempre a San Siro, contro la Cremonese per 1-2. L'esito della gara interrompe la striscia di 24 risultati utili consecutivi in campionato. Soprattutto l'Inter scappa a +10 e, di fatto, archivia il campionato mentre il Milan perde la grande opportunità di allungare su Napoli e Juventus per ipotecare un posto Champions.

Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:

20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0

21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como 0-2

21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter 0-2

21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio 0-0

22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino 3-0

22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli 2-1

22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma 0-1

22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN

23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN

23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY