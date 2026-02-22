Serie A, la classifica aggiornata: il Parma infrange i sogni scudetto del Milan. Inter a +10
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la sconfitta interna del Milan contro il Parma. I rossoneri perdono non solo l'occasion di provare a mantenere aperta la corsa scudetto, ma anche di allungare ulteriormente da quinto poto in classifica.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 27 (26)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)
live mnGabbia: "Il clima non è buono, stato d'animo non dei migliori. Contro le piccole ci sono situazioni che ci causano difficoltà"
Gabbia: "Domani farò gli esami. C'è tanta amarezza, tanta delusione, è un qualcosa che ci deve far crescere"
Landucci a Sky: "Oggi la palla non voleva entrare. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso"
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Franco OrdinePerdonate Maignan, scoprite Jashari. Mariani fischia ancora contro. Scaroni: da 8 anni non fa il presidente
