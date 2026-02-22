Serie A, la classifica aggiornata: il Parma infrange i sogni scudetto del Milan. Inter a +10

di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la sconfitta interna del Milan contro il Parma. I rossoneri perdono non solo l'occasion di provare a mantenere aperta la corsa scudetto, ma anche di allungare ulteriormente da quinto poto in classifica. 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 27 (26)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)