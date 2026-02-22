MIL-PAR (0-1): il Milan prova il tutto per tutto, dentro Nkunku e Athekame

MIL-PAR (0-1): il Milan prova il tutto per tutto, dentro Nkunku e AthekameMilanNews.it
Dopo la rete del vantaggio di Troilo Massimiliano Allegri le prova tutte con un doppio cambio offensivo: fuori Tomori e Jashari, dentro Nkunku e Athekame. 

Le formazioni ufficiali aggiornate:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Gabbia, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta

DOVE VEDERE MILAN-PARMA
Data: domenica 22 febbraio 2026
Ora: 18.00
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Tim Vision
Web: MilanNews.it