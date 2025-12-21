Napoli, Conte: "In campionato siamo dove dovremmo essere"

Domani sera, alle ore 20 italiane, l'Al-Awwal Stadium di Riad, Arabia Saudita, sarà teatro della finale di Supercoppa Italiana tra il Napoli e il Bologna che nelle semifinali hanno sconfitto rispettivamente il Milan e l'Inter. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa il tecnico azzurro Antonio Conte. Le sue dichiarazioni.

Quasi tutte le tue squadre hanno poche sconfitte. State rientrando dopo un momento di difficoltà. Dal punto di vista umano e sportivo, essere usciti da una difficoltà brutta, cosa dà in più come gruppo?

"Noi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Noi arriviamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. Ed è qualcosa che non viene sottolineato abbastanza. Lo avevo già detto che sarebbe stata un'annata complessa visto che sono entrati nove nuovi giocatori, non è che li trapianti e basta. lo sapevo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci la Supercoppa e siamo in finale. Abbiamo la possibilità di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità e tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. È inevitabile che ci sia un'incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere"