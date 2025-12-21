Milan-Como a Perth? Nico Paz: "Se dobbiamo farlo, si farà"

vedi letture

La discussa gara tra Milan-Como, nel girone di ritorno di Serie A, dovrebbe giocarsi alla fine a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio. Questo è quanto hanno confermato sia il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli che l'amministratore delegato Luigi De Siervo, direttamente da Riad, Arabia Saudita, dove si sta giocando la Supercoppa Italiana.

Oggi uno dei possibili protagonisti di quella sfida, la stella spagnola Nico Paz, numero 10 del Como, è stato intercettato ai microfoni di Sportitalia sugli spalti della gara di Serie D tra Sondrio e Folgore Caratese. Alla domanda sulla possibilità di giocare in Australia la partita con il Milan, il talento iberico ha deciso di non sbilanciarsi e rispondere così: ""Non ne abbiamo parlato molto, sembra di sì. Se dobbiamo farlo, si farà"