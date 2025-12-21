Fiorentina, Fabio Paratici in pole come responsabile dell'area tecnica

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - Salgono le quotazioni di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina. Con l'ex dirigente della Juventus, ancora legato al club londinese del Tottenham, i contatti si sarebbero intensificati in queste ore tanto che non è esclusa la possibilità che la trattativa si concluda a breve in maniera positiva per il club viola che sta attraversando il momento più difficile della sua storia quasi centenaria.

La squadra è all'ultimo posto in campionato, contestata dai tifosi, bisognosa di rinforzi anche a livello societario prima di mettersi al lavoro per cercarli nel mercato gennaio. Paratici sembra essere il profilo scelto dopo che nei giorni scorsi erano circolati anche i nomi di Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli. Per l'ex dirigente bianconero, terminati i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze, sarebbe pronto un contratto di cinque anni. (ANSA).