Cagliari e Pisa, rimonta e controrimonta: finisce 2-2 e nessuno si fa male

Il Cagliari e il Pisa non si fanno troppo male: nella sfida salvezza che si è giocata oggi in Sardegna, all'orario di pranzo e valida per la sedicesima giornata di campionato di Serie A Enilive, i rossoblù e i toscani hanno pareggiato 2-2, dando vita a una partita divertente. Vantaggio nerazzurro in chiusura di primo tempo con il rigore di Matteo Tramoni. Nella ripresa la squadra di Piscane entra con un altro piglio e la ribalta grazie alle reti di Folorunsho e Kilicsoy. Quando tutto sembrava fatto, però, poco prima del 90° è Moreo a trovare il pareggio con un gol da grande centravanti.

Questo il programma della sedicesima giornata di Serie A.

SABATO 20 DICEMBRE 2025

Lazio-Cremonese 0-0

Juventus-Roma 2-1

DOMENICA 21 DICEMBRE 2025

Cagliari-Pisa 2-2

Sassuolo-Torino 15.00

Fiorentina-Udinese 18.00

Genoa-Atalanta 20.45

RECUPERI 16^ GIORNATA

Napoli-Parma, 14 gennaio 18:30

Inter-Lecce, 14 gennaio 20:45

Verona-Bologna, 15 gennaio 18:30

Como-Milan, 15 gennaio 20:45