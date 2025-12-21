Cagliari e Pisa, rimonta e controrimonta: finisce 2-2 e nessuno si fa male
Il Cagliari e il Pisa non si fanno troppo male: nella sfida salvezza che si è giocata oggi in Sardegna, all'orario di pranzo e valida per la sedicesima giornata di campionato di Serie A Enilive, i rossoblù e i toscani hanno pareggiato 2-2, dando vita a una partita divertente. Vantaggio nerazzurro in chiusura di primo tempo con il rigore di Matteo Tramoni. Nella ripresa la squadra di Piscane entra con un altro piglio e la ribalta grazie alle reti di Folorunsho e Kilicsoy. Quando tutto sembrava fatto, però, poco prima del 90° è Moreo a trovare il pareggio con un gol da grande centravanti.
Questo il programma della sedicesima giornata di Serie A.
SABATO 20 DICEMBRE 2025
Lazio-Cremonese 0-0
Juventus-Roma 2-1
DOMENICA 21 DICEMBRE 2025
Cagliari-Pisa 2-2
Sassuolo-Torino 15.00
Fiorentina-Udinese 18.00
Genoa-Atalanta 20.45
RECUPERI 16^ GIORNATA
Napoli-Parma, 14 gennaio 18:30
Inter-Lecce, 14 gennaio 20:45
Verona-Bologna, 15 gennaio 18:30
Como-Milan, 15 gennaio 20:45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan