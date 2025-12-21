Coppa Italia Femminile, Genoa-Milan: la formazione ufficiale

© foto di Lorenzo De Angelis
di Francesco Finulli

Ultimo appuntamento del 2025 per il Milan Femminile della Coach Suzanne Bakker che, oggi alle 14.30, torna in campo dopo la brutta sconfitta nel derby della settimana scorsa. Oggi le rossonere sono impegnate nella Coppa Italia Women e giocano in casa del Genoa gli ottavi di finale: chi vince, in gara secca, si guadagna un posto ai quarti di finale della competizione.

Questa la formazione ufficiale del Milan Femminile:

MILAN: Giuliani; Koivisto, Keijzer, Piga; Grimshaw, van Dooren, Soffia, Arrigoni; Ijeh, Park, Kvyag. All. Bakker