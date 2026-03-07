Domani Milan-Inter: San Siro sold out e record d'incasso nella storia della Serie A

vedi letture

C'è grande attesa a Milano per il derby tra Milan e Inter che si giocherà in un ambiente pazzesco: come riporta Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), la gara si giocherà in un San Siro tutto esaurito e regalerà il maggiore incasso della storia in Serie A con 8,7 milioni di euro, battendo il precedente record che era stato ottenuto nella stracittadina di andata a novembre 2025 (8,6 milioni).

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it