Settore giovanile, il programma del weekend: altri due Derby oltre a quello dei grandi!
Un fine settimana ricco di impegni attende il Settore Giovanile rossonero, tra sfide di campionato e un paio di Derby molto interessanti. Alla PUMA House of Football spiccano le gare contro l'Inter di Under 16 e Under 15, impegni in trasferta per Primavera di scena a Cesena lunedì pomeriggio, e per l'Under 18 a Roma contro la Lazio.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 7 MARZO
UNDER 16: 21ª giornata, Milan-Inter, ore 12.00 - PUMA House of Football
UNDER 18: 26ª giornata, Lazio-Milan, ore 12.30 - CS Salaria Sport Village, Via S. Gaggio 5, Roma
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, FC Milanese-Milan, ore 14.00 - Via Maritano 24/A, San Donato Milanese (MI)
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Leone XIII, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 9: campionato, Milan-Sedriano, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 12: campionato, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 13: campionato, Monza-Milan, ore 16.00 - CS Monzello, via Ragazzi del 99, Monza
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Buccinasco-Milan, ore 16.30 - Via Gramsci snc, Buccinasco (MI)
UNDER 11: campionato, Sedriano-Milan, ore 17.00 - Comunale Kennedy, via Falcone snc, loc. San Martino, Bareggio (MI)
DOMENICA 8 MARZO
UNDER 14: 16ª giornata, Novara-Milan, ore 11.00 - CS Novarello Villaggio Azzurro, via Dante Graziosi 1, Granozzo con Monticello (NO)
UNDER 17: 21ª giornata, Südtirol-Milan, ore 11.00 - FCS Center, Via Monticolo 37, Appiano sulla strada del vino
UNDER 15: 21ª giornata, Milan-Inter, ore 14.00 - PUMA House of Football
LUNEDÌ 9 MARZO
PRIMAVERA MASCHILE: 28ª giornata, Cesena-Milan, ore 14.00 - CS Romagna Centro, via Calcinaro 1165, loc. Martorano, Cesena (FC)
