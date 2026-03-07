Serie A, la classifica aggiornata: Milan con un punto di vantaggio sul Napoli

La vittoria del Napoli per 2-1 in casa contro il Torino ha messo pressione, per tutto il weekend, alle dirette concorrenti della formazione partenopea per quanto riguarda la lotta per i posti Champions League. In particolari gli uomini di Antonio Conte si sono rifatti sotto al Milan che ora conserva solo un punto di vantaggio, in attesa di scendere in campo domani sera a San Siro, alle ore 20.45, contro l'Inter per il Derby della Madonnina. La Roma è a -5 dai campani, il Como che è quinto è a -8 e la Juventus sesta scivola momentaneamente a -9.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 67

Milan 57

Napoli 56*

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Bologna 39

Sassuolo 38

Udinese 35

Lazio 34

Parma 33

Cagliari 30

Torino 30*

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15

*una partita in più