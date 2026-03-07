Serie A, la classifica aggiornata: Milan con un punto di vantaggio sul Napoli
La vittoria del Napoli per 2-1 in casa contro il Torino ha messo pressione, per tutto il weekend, alle dirette concorrenti della formazione partenopea per quanto riguarda la lotta per i posti Champions League. In particolari gli uomini di Antonio Conte si sono rifatti sotto al Milan che ora conserva solo un punto di vantaggio, in attesa di scendere in campo domani sera a San Siro, alle ore 20.45, contro l'Inter per il Derby della Madonnina. La Roma è a -5 dai campani, il Como che è quinto è a -8 e la Juventus sesta scivola momentaneamente a -9.
Di seguito la classifica aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
*una partita in più
