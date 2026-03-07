Il 28° turno prosegue oggi: in campo Como, Atalanta e Juventus

La 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive è cominciata ieri sera con l'anticipo che ha visto il Napoli sconfiggere il Torino 2-1 allo stadio "Maradona". Una vittoria che mette la squadra di Antonio Conte in posizione comoda, dal momento che potrà godersi il weekend con la pancia piena e sperando in qualche passo falso delle avversarie. Oggi alle 15 scende in campo il Como, quinto in classifica, in casa del Cagliari. Alle 18 l'Atalanta ospita l'Udinese, nel tentativo di riprendere la sua rimonta sul quarto posto bruscamente interrotta nell'ultimo weekend. In serata impegno importante per la Juventus, in casa contro il Pisa: i bianconeri non possono permettersi altri passi falsi.

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino 2-1

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como DAZN

ore 18, Atalanta-Udinese DAZN

ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN

ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN

ore 15, Fiorentina-Parma DAZN

ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY

ore 20.45, Milan-Inter DAZN

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY