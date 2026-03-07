A che ora parla oggi Massimiliano Allegri in conferenza stampa

di Francesco Finulli

Oggi, giorno di vigilia di Milan-Inter, Derby della Madonnina valido per la 28^ giornata di Serie A Enilive, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello: il tecnico livornese presenterà il derby di Milano e risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo rossonero a partire dalle 12. Come di consueto Milannews.it vi riporterà in tempo reale tutte le dichiarazioni dell'allenatore milanista. L'evento potrà essere seguito in diretta anche su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera.

DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it