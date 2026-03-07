Pasqua con Inter-Roma, Pasquetta con Napoli-Milan: il turno delle feste è super

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Definite le date della 31/a giornata di Serie A, che si giocherà nel week end di Pasqua, tra sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile. Il turno di campionato si apre sabato alle 15.00 con Sassuolo-Cagliari in contemporanea a Lecce-Atalanta, che però verrebbe spostata alle 15.00 di lunedì nel caso in cui i bergamaschi non dovessero riuscire ad accede ai quarti di finale di Champions League. Alle 18.00 è in programma Verona-Fiorentina, seguita in serata da Lazio-Parma. La giornata di Pasqua comincia alle 15.00 con Cremonese-Bologna, che precede Pisa-Torino alle 18.00 e il primo big match di giornata, Inter-Roma alle 20.45. Il programma di Pasquetta, invece, dipende dalla qualificazione dell'Atalanta ai quarti di Champions League dopo la doppia sfida contro il Bayern Monaco: se i bergamaschi non dovessero passare il turno, Udinese-Como si giocherebbe alle 12.30 con i ragazzi di Palladino impegnati alle 15.00 a Lecce.

In caso contrario Udinese-Como si giocherebbe alle 15.00 e Lecce-Atalanta rimarrebbe programmata sabato pomeriggio. Ultime due sfide tra le 18.00 e le 20.45: prima Juventus-Genoa e poi a seguire Napoli-Milan, per chiudere la tre giorni di Pasqua. Definite anche le date delle gare di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa: martedì 21 aprile alle 21.00 si gioca Inter-Como; nella serata successiva, invece, è programmata Atalanta-Lazio. (ANSA).