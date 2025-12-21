Serie A, Cagliari-Pisa 2-2: la classifica aggiornata

Si è conclusa da poche ore l'anticipo di Serie A tra Cagliari e Pisa, terminata 2-2 al termine di una partita scoppiettante. In vantaggio la squadra ospite grazie al rigore trasformato al 45' del primo tempo da Tramoni. Pareggio e sorpasso dei sardi fimati Folorunsho e Kilicsoy, con il numero 9 che ha trovato la prima rete in Serie A. Sembrava fatta per i rossoblu ma nel finale, la squadra di Pisacane viene raggiunta da Moreo che, all'89' riceve un cross rasoterra dalla destra che gira perfettamente con un diagonale basso che si insacca nella porta di Caprile, incolpevole. Vediamo la classifica aggiornata, ricordando che in questo momento si stanno sfidando Sassuolo e Torino.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30*

Juventus 29*

Bologna 25

Como 24

Lazio 23*

Sassuolo 21

Udinese 21

Cremonese 21*

Atalanta 19

Torino 17

Lecce 16

Cagliari 15*

Genoa 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 11*

Fiorentina 6

*Una partita in più

