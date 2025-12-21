Serie A, Cagliari-Pisa 2-2: la classifica aggiornata
Si è conclusa da poche ore l'anticipo di Serie A tra Cagliari e Pisa, terminata 2-2 al termine di una partita scoppiettante. In vantaggio la squadra ospite grazie al rigore trasformato al 45' del primo tempo da Tramoni. Pareggio e sorpasso dei sardi fimati Folorunsho e Kilicsoy, con il numero 9 che ha trovato la prima rete in Serie A. Sembrava fatta per i rossoblu ma nel finale, la squadra di Pisacane viene raggiunta da Moreo che, all'89' riceve un cross rasoterra dalla destra che gira perfettamente con un diagonale basso che si insacca nella porta di Caprile, incolpevole. Vediamo la classifica aggiornata, ricordando che in questo momento si stanno sfidando Sassuolo e Torino.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21*
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 6
*Una partita in più
