Dopo il pari col Milan, il Sassuolo si fa battere in casa per 0-1 dal Torino

Forse, dopo il 2-2 di San Siro contro il Milan, il Sassuolo aveva la pancia piena. Fatto sta che i ragazzi di Fabio Grosso, in casa, sono stati battuti per 0-1 dal Torino grazie al rigore segnato al minuto 66 da Nikola Vlasic.

LA PARTITA

Il primo squillo della gara è proprio dei padroni di casa: Muharemovic serve Laurientè in verticale, cross basso per la traversa da due passi centrata da Cheddira, che era però in fuorigioco. Il Torino risponde con una ripartenza forte al 22', quando Tameze ruba palla a Matic, oggi molto opaco, mandando in porta Vlasic, Muric respinge ma sulla ribattuta Doig abbatte Adams in un duello tutto scozzese. Il signor Calzavara indica il dischetto ma il VAR corregge: l'iniziale fallo del centrocampista granata vanifica tutto lo sviluppo dell'azione. Dieci minuti altra palla persa, proprio da Doig, e altra occasionissima: stavolta Zapata, da posizione favorevole e liberissimo, spedisce alto. Si va dunque al riposo sullo 0-0. Ripresa che inizia sulla falsariga dei primi 45': Baroni inserisce Simeone, Grosso risponde con Moro e Lipani, ma chi cambia la sfida era già in campo. Doig completa il suo pomeriggio difficile causando il secondo rigore di giornata mettendo nei guai il Sassuolo: stavolta il fallo da rigore è su Simeone e se nella prima occasione il VAR aveva salvato lo scozzese per un fallo precedente, stavolta è tutto buono e senza nessun bisogno della tecnologia. Dal dischetto Vlasic spiazza Muric e di fatto decide la sfida, col Sassuolo che riesce a rendersi pericoloso solo con Konè nel finale, senza però riuscire ad agguantare il pareggio.