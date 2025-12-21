Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo non supera la Lazio, risale il Torino

Oggi alle 17:35News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A dopo Sassuolo-Torino (0-1):

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Atalanta 19
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 6
* una gara in più