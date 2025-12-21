L'ex interista Guarin: "Rete col Milan ultima in nerazzurro: ho ancora i brividi"

Nella giornata di oggi l'edizione del Corriere della Sera ha proposto un'intervista a Fredy Guarin, centrocampista colombiano che ha militato nel nostro campionato di Serie A e in particolare nell'Inter. I tifosi rossoneri se lo ricordano bene per un gol nel Derby. Oggi nelle sue dichiarazioni è tornato su quella rete e in generale sull'esperienza globale in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Fredy Guarin sulla sua esperienza con la maglia dell'Inter: "L'Inter? Un sogno diventato realtà. L'Inter ancora oggi per me è famiglia. Scambio mancato con Vucinic per andare alla Juve? È stato un momento duro. Il club mi aveva avvisato dell'offerta della Juve. lo volevo rimanere, ma Mazzarri chiedeva Vucinic. E i tifosi pensavano che fossi io a spingere per l'addio. Gol nel deby? La rete contro il Milan è stata l'ultima con la maglia nerazzurra, speciale. Ho ancora i brividi"