Pellegatti: “Solo due persone vogliono andare a Perth: Furlani e Scaroni”

Carlo Pellegatti, con un video nel suo canale YouTube, ha parlato del tema che ridonda da mesi ormai in orbita Milan: la trasferta di Perth tra il Como e i rossoneri. Pellegatti, da semrpe ritenutosi contrario alla questione, ha parlato così degli ultimi aggiornamenti:

"Il Como continua a dire che a loro risulti che non si giochi a Perth e continua a dire che non ha notizie in questo senso. A Perth manca 1 mese, si parla di pubblicizzare il calcio italiano ma a 1 mese da Perth, bisogna ancora organizzare una cosa a 22 ore dall'Italia a 13 ore dall'Italia, che cosa si sia fatto a Perth non lo so. Diciamoci la verità, chi vuole andare a Perth sono solo due persone che dicono che vogliono far pubblicità al calcio italiano ma che in realtà sta facendo solo brutta figura perchè ad 1 mese dalla partita ancora non si sa. Queste persone sono Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Giorgio Furlani, l'amministratore delegato. Sono loro che hanno spinto in Lega la possibilità di andare a Perth. La Lega non aveva la più pallida intenzione di andare a Perth, ma quando c'è una squadra che spinge hanno iniziato a lavorarci sopra. A livello di staff e di giocatori delle due squadre nessuno vuole andare li a giocare, la Lega è li ch cerca di salvarsi la faccia"