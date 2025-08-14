De Winter al Milan entra nella top10 delle cessioni record del Genoa
Da ieri pomeriggio Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il belga si è trasferito in rossonero per 20 milioni di euro più bonus, cifre che rendono questa cessione una delle più remunerativa nella storia del Genoa.
Più nello specifico quella del classe 2002 al Diavolo supera quella di Eldor Shomurodov alla Roma per 19,6 milioni di euro nella stagione 2021/22 ed entra nella top10. Oltre a quella di De Winter in classifica sono entrate anche altre due cessioni al Milan, come quella di Stephan El Shaarawy nel 2011/12 per 20,3 milioni e Krzysztof Piatek nel gennaio del 2019 per 35.
