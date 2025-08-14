Bierhoff: "Sono contento per Gattuso. Spero che l’Italia si qualifichi al Mondiale"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff ha parlato anche di due suoi ex compagni di squadra al Milan, cioè Paolo Maldini e Rino Gattuso. Ecco le sue parole: "Sento spesso Paolo, ha fatto una grande carriera e non si può pretendere che un nuovo incarico riparta da zero. Persone come lui ci vogliono. Lo vedrei bene nel mio ruolo, in nazionale, con la sua esperienza. Ma dovunque vada dovrà sentirsi libero di esprimere il suo pensiero.

Se sono sorpreso di vedere Gattuso ct dell'Italia? No, e sono contento per Rino. Quando è arrivato nel Milan non era considerato un nome 'altissimo', ma è cresciuto ed è diventato un grande. Mi piacerebbe rivederlo e parlare di calcio con lui. Spero che l’Italia si qualifichi, vi assicuro che tutti vogliamo gli azzurri al Mondiale. Io sarei pronto a giocare per lui, non so se è d’accordo. Però, se non ricordo male, Rino deve stare un po’ attento al peso…".

