Gran gol di Theo Hernandez in amichevole con l'Al Hilal
MilanNews.it
Primo gol di Theo Hernandez con la maglia dell'Al Hilal, sebbene in amichevole. Gran sinistro dalla distanza del francese che gonfia la rete nella partita contro il Waldhof Manheim, squadra tedesca di 3.Liga (l'equivalente della nostra Serie C) e finita 3-2 per gli uomini di Simone Inzaghi.
27 anni, Theo nei suoi sei anni al Milan ha raccolto 262 presenze, segnando 34 reti e servendo 45 assist. È stato ceduto in questa sessione di mercato per 25 milioni di euro legandosi all'Al Hilal fino al 2028. Il 29 agosto contro l'Al Riyadh si giocherà la prima giornata di campionato.
Pubblicità
Gli ex
Bierhoff sul nuovo 9 del Milan: "Tutti gli attaccanti funzionano se la squadra funziona e se arrivano palloni"
Qualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?di Luca Serafini
Le più lette
1 Qualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Primo Piano
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Carlo PellegattiBravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!
Antonio VitielloSi riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com