Gran gol di Theo Hernandez in amichevole con l'Al Hilal

Oggi alle 00:24Gli ex
di Gaetano Mocciaro

Primo gol di Theo Hernandez con la maglia dell'Al Hilal, sebbene in amichevole. Gran sinistro dalla distanza del francese che gonfia la rete nella partita contro il Waldhof Manheim, squadra tedesca di 3.Liga (l'equivalente della nostra Serie C) e finita 3-2 per gli uomini di Simone Inzaghi.

27 anni, Theo nei suoi sei anni al Milan ha raccolto 262 presenze, segnando 34 reti e servendo 45 assist. È stato ceduto in questa sessione di mercato per 25 milioni di euro legandosi all'Al Hilal fino al 2028. Il 29 agosto contro l'Al Riyadh si giocherà la prima giornata di campionato.