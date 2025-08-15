Milan, ancora due colpi: l'ultimo sforzo chiesto da Allegri per il mercato

Il Milan, si legge sulle pagine dell'edizione odierna di TuttoSport, è pronto agli ultimi due sforzi sul mercato richiesti da Massimiliano Allegri per completare la rosa: un attaccante di peso (priorità assoluta) e un difensore centrale, in vista di un possibile passaggio definitivo alla difesa a tre.

Per il reparto arretrato si potrà attendere fino agli ultimi dieci giorni di trattative, cercando occasioni last minute. Gli osservatori rossoneri monitorano diversi profili: Caleb Okoli (Leicester), il pupillo del ds Tare Berat Djimsiti (ritenuto però incedibile dall’Atalanta) e il giovane Ryan Flamingo (PSV), oltre ad altri nomi in valutazione. La scelta dipenderà anche dal budget. Se il Milan riuscisse a prendere Rasmus Hojlund in prestito con diritto di riscatto, parte dei fondi rimanenti potrebbe essere destinata proprio al difensore. Al momento in rosa i centrali sono Tomori, De Winter, Gabbia e Pavlovic: in caso di passaggio ad una linea a tre ecco evidenziata la necessità di portare a Milanello un altro difensore.

La trattativa per l’attaccante danese è in corso: lo United chiede garanzie e c'è da registrare l'interesse di Lipsia e Borussia Dortmund, ma il giocatore sembra preferire il ritorno in Serie A, dove si era messo in mostra con l’Atalanta nel 2022/23: ne sono convinti la sua agenzia e anche papà Anders, che rimane il suo consigliere principale. Il Milan è pronto a offrire un prestito oneroso da 5 milioni, con diritto di riscatto tra i 40 e i 45 milioni: la fiducia di riportalo in Italia aumenta. Parallelamente, la dirigenza tiene aperte altre piste: Vlahovic (Juventus), Dovbyk (Roma), Krstovic (Lecce) e Jackson (Chelsea), in caso di esito negativo con Hojlund.

Anche sul fronte uscite saranno giorni caldi e densi di lavoro: il Nottingham Forest è pronto a offrire 30 milioni per Musah, cifra fissata dal Milan per il via libera. Possibile partenza anche per Okafor, richiesto dal Leeds, mentre i contatti con il Fulham per Chukwueze sono fermi. Magni, protagonista in estate, andrà in prestito al Cesena, mentre Coubis piace ad Avellino, Sampdoria, Cluj e KS Cracovia.