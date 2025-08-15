Fatta per Calabria al Panathinaikos. L'ex capitano del Milan atteso domani ad Atene
Novità che arrivano direttamente dalla Grecia circa l'ex capitano del Milan, Davide Calabria. Tutto fatto per il suo trasferimento al Panathinaikos, dove il terzino destro firmerà un contratto triennale. Fa sapere il sito gazzetta.gr che Calabria è atteso ad Atene nella giornata di domani, 16 agosto, alle ore 23 locali.
28 anni, Calabria ha lasciato il Milan, col quale ha giocato tutta la carriera, lo scorso gennaio per accasarsi al Bologna. Nei cinque mesi in rossoblù si è tolto la soddisfazione di vincere una Coppa Italia, peraltro in finale contro i rossoneri. 13 presenze complessive agli ordini di Vincenzo Italiano, dopo una storia lunga 272 partite col Diavolo, condite da 10 reti.
