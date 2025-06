Kerkez si presenta al Liverpool: "Un privilegio venire a giocare per uno dei più grandi club del mondo"

Milos Kerkez, neo acquisto del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a margine dell’evento della firma con i Reds. Dalle sue parole traspare evidente l’entusiasmo per aver accettato questa offerta, aprendo una pagina fondamentale per la propria carriera. Queste le sue affermazioni riprese dai canali ufficiali della società inglese:

“Sono davvero felice. È un vero onore per me, un privilegio venire a giocare per uno dei più grandi club del mondo, il più grande club d'Inghilterra. Sono davvero molto felice ed eccitato. Dopo di che tornerò a casa nella mia città natale e mi godrò qualche giorno di riposo; poi non vedo l'ora di tornare, indossare il kit di allenamento e iniziare ad allenarmi e prepararmi per la stagione”.

Kerkez si è trasferito al Liverpool per una cifra pari a 40 milioni di sterline, lasciando il Bournemouth dopo due stagioni. Con i rossoneri l’ungherese si è consacrato fino a divenire una pedina pressoché insostituibile. Nell’ultimo campionato ha disputato tutte le partite da titolare, segando anche 2 gol e 5 assist. Grazie alla sua continuità la squadra di Iraola ha potuto condurre un campionato di livello, sfortunatamente non collimato con la qualificazione alle competizioni europee. In passato ha anche militato nella Primavera del Milan.