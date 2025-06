Giroud-Los Angeles, è già finita: Olivier a un passo dal Lille

L'esperienza di Olivier Giroud negli Stati Uniti con la maglia del Los Angeles FC potrebbe essere già finita. Il centravanti francese, che l'estate scorsa lasciò il Milan alla scadenza del contratto per tentare l'avventura a fine carriera in MLS, non ha avuto un impatto felice con la squadra californiana, giocando 37 partite totali (non sempre da titolare) e trovando numeri al di sotto di quelle che erano le aspettative in origine: solamente 5 gol e 3 assist per il bomber ex rossonero.

E così Olivier Giorud medita il ritorno in Europa e in Francia che, secondo i colleghi transalpini di FootMercato, è vicinissimo. L'ex milanista, infatti, avrebbe trovato l'accordo con il Lille per un contratto di un anno con opzione per quello successivo. Il francese, che ha un accordo con Los Angeles fino al termine di dicembre 2026, è pronto a rescindere con la squadra losangelina con cui ha previsto un incontro in questo ore dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club. La carriere di Giroud potrebbe finire in Europa.