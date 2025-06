Kerkez al Liverpool per 47 milioni di euro: al Milan ne spettano 300mila

Il terzino sinistro ungherese Milos Kerkez è diventato un nuovo giocatore del Liverpool. Dopo le più convincenti stagioni in maglia Bournemouth, dove ha collezionato 74 presenze, 2 gol e 8 assist in tutte le competizioni, i campioni d'Inghilterra hanno deciso di investire su di lui 47 milioni di euro per sostituire una vera e propria leggenda dalle parti di Anfied come Andrew Robertson.

Scrive Calcio&Finanza che di questa cifra 300mila euro spettano al Milan, in quanto scatta a favore del club rossonero il contributo di solidarietà, in quanto Milos Kerkez ha vestito la maglia del Diavolo tra il 2021 ed il 2022, salvo poi essere ceduto per appena 2 milioni di euro all'AZ Alkmaar.