Kessie torna in Italia? L'ex Milan si sarebbe proposto alla Roma

vedi letture

A volte ritornano. Nostalgia del nostro campionato per Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, che ora veste la maglia dell’Al-Ahli, potrebbe fare ritorno in Italia nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore si sarebbe proposto alla Roma del suo ex allenatore Gasperini. Se da un alto il costo del cartellino non sarebbe un problema, a frenare il tutto però sarebbe il lauto ingaggio che riceve in Arabia da 12 milioni di euro a stagione ma pur di ritornare nella nostra Serie A sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio.

E proprio con Gian Piero Gasperini che l’ivoriano è stato lanciato nel grande calcio. Arrivato a Bergamo a gennaio 2015 è stato inizialmente aggregato con la formazione Primavera e, dopo una stagione in prestito a Cesena, debutterà nella prima squadra nerazzurra nel 2016-2017 dove ha collezionato complessivamente 31 presenze realizzando sette reti e quattro assist.

L’anno successivo si è trasferito al Milan dove piano piano ha iniziato a diventarne una colonna. Sono complessivamente 233 le presenze del centrocampista nelle cinque stagioni passate in rossonero con 37 gol segnati e 16 assist. Nel 2022 il suo passaggio al Barcellona dove ha faticato molto prima di approdare nel campionato saudita vestendo la maglia dell'Al-Ahli.