Crespo elogia Ancelotti: "Mi ha insegnato che davanti a te non hai solo giocatori, ma persone. Mi ha fatto capire che si può avere un buon rapporto senza perdere autorevolezza"

Oggi alle 14:30

Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo allenatore del São Paulo, Hernán Crespo ha voluto rendere un sentito omaggio a Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile e figura centrale nella sua formazione, sia da calciatore che da allenatore: "È difficile trovare un giocatore che parli male di lui. Non so nemmeno se esistano", ha dichiarato l’argentino, ricordando con affetto la stagione condivisa al Milan e la successiva collaborazione nello staff tecnico del Paris Saint-Germain.

"Carlo mi ha insegnato che davanti a te non hai solo giocatori, ma persone. Mi ha aiutato a capire che si può avere un buon rapporto senza perdere l’autorevolezza", ha spiegato Crespo. L'ex giocatore di Lazio, Parma e Inter ha poi chiarito che non cercherà di imitare nessuno: "Non sarò né Carlo, né Bielsa. Io sono Crespo".