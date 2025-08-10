Chelsea-Milan, che Leao! Corsa, quantità e tocchi di classe. Se questa è la cura Allegri...

vedi letture

Dopo il pareggio di ieri pomeriggio contro il Leeds, il Milan perde 4-1 con il Chelsea in una gara a senso unico per quasi tutta la partita, condizionata anche dall'inferiorità numerica causata da Andrei Coubis. In affanno i ragazzi di Massimiliano Allegri in un'amichevole che comunque è risultata ultile per aumentare il minutaggio di tutte le pedine.

L'attacco dei rossoneri è stato in difficoltà per tutto l'arco della partita, una ventata d'aria fresca ha provato a portarla Rafa Leao. Il portoghese è sicuramente stato l'uomo in più, quello che ha provato a mettere in difficoltà una difesa - quella londinese - comunque ben organizzata. E invece Rafa Leao ha dimostrato di essere leader, che è quello che vuole e gli sta chiedendo Allegri in questa fase di preparazione alla prossima stagione.

Leao è sempre stato nel vivo del gioco, una buona visione in avanti anche quando è dovuto arretrare per difendere e contenere il pressing avversario. Una buona dimostrazione e la conferma di come Rafa stia recependo al massimo le prime indicazioni tecnico-tattiche ma anche caratteriali che Allegri gli sta dando. Il gol annullato è solamente una parentesi di quella che è stata la partita del portoghese: corsa, una delle sue specialità, qualche tocco delizioso del suo repertorio, tiri in porta, sicuramente il più pericoloso tra i suoi in un pomeriggio opaco.

Questa è la migliore risposta che poteva dare in un pomeriggio del genere: ieri Allegri ha detto che gli attaccanti devono segnare, non devono essere belli. Lui che predilige le partite sporche, dovrà di sicuro essere contento di una gara di quantità da parte di colui che deve far compiere a questa squadra il vero salto di qualità. Anche in pomeriggi del genere, perché dare il massimo in entrambe le fasi può giovare all'intero scacchiere rossonero. E Leao, oggi pomeriggio, ha dimostrato di poter vestire altre vesti oltre quelle a cui ci ha abituato in passato.