Sottil lascia nuovamente la Fiorentina, va in prestito al Lecce
Dopo il prestito di sei mesi al Milan, esperienza dimenticabile nonostante il grande impegno e la professionalità dimostrata, Riccardo Sottil lascia nuovamente la Fiorentina.
Sky Sport riporta che l'esterno italiano va in prestito al Lecce, dove ritrova Francesco Camarda, anche lui in prestito alla società salentina.
