Sottil lascia nuovamente la Fiorentina, va in prestito al Lecce

Sottil lascia nuovamente la Fiorentina, va in prestito al LecceMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:35Gli ex
di Manuel Del Vecchio

Dopo il prestito di sei mesi al Milan, esperienza dimenticabile nonostante il grande impegno e la professionalità dimostrata, Riccardo Sottil lascia nuovamente la Fiorentina.

Sky Sport riporta che l'esterno italiano va in prestito al Lecce, dove ritrova Francesco Camarda, anche lui in prestito alla società salentina.