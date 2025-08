Svolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.

vedi letture

La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare l’affare Ardon Jashari. Dopo settimane di standby, in cui c’è stato molto nervosismo tra le parti, ieri i belgi sono entrati nell’ordine delle idee di cedere il centrocampista svizzero ai rossoneri. E’ stato decisivo ancora una volta il giocatore, che ha avuto un colloquio con il Bruges e ha fatto capire di voler rifiutare qualsiasi offerta, anche quelle della Premier League. Jashari vuole solo ed esclusivamente il Milan. Inoltre pure un contatto tra dirigenze è stato importante perché il Diavolo ha aperto ad una modalità di pagamento più rapida, dimostrando una nuova apertura verso il club belga, probabilmente con un ritocco dell’offerta.

Ora siamo al rettilineo finale, c’è fiducia e s’intravede finalmente il traguardo di una delle trattative di più lunghe di sempre. Jashari spera di sbarcare a Milano in queste ore per lavorare subito con Max Allegri. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Jasahri finalmente abbraccerebbe il “suo Milan”, poiché raramente abbiamo assistito a tanta determinazione da parte di un giocatore in una telenovela di mercato.

Nello stesso tempo il Milan sta cercando di chiudere l’affare Athekame, giovane terzino dello Young Boys, ancora un po' acerbo per giocare a San Siro ma ha margini di miglioramento e con Allegri potrà solo crescere. La cifra dell’affare si aggira attorno agli 8 mln più bonus. In queste ore i rossoneri hanno rilanciato, migliorando la proposta iniziale, e si proverà a chiudere in questa settimana.

E veniamo al tanto chiacchierato ritorno di Adriano Galliani al Milan. Ci sono dei dialoghi in corso e solo quando il noto dirigente completerà il closing con il Monza, si potrà concretizzare il rientro in rossonero dopo 8 anni. Le voci iniziali stanno trovando sempre più conferme. Galliani al Milan è una reale possibilità. L’esperto manager potrebbe essere una preziosa risorsa per il club, sia per il suo peso politico in Lega Serie A, sia in materia di comunicazione. Inutile ribadire che per i tifosi del Diavolo sarebbe un miglioramento, molti sostenitori del Milan sperano che Galliani possa ricongiungersi con Ibrahimovic e Allegri, riformando un trio che in passato ha portato uno scudetto in rossonero.