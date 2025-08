MN - Passi avanti per Jashari al Milan. Parti più vicine, si sta sbloccando l'affare

Importanti notizie riguardanti Ardon Jashari. La telenovela dell'estate di mercato milanista potrebbe essere arrivata a un punto di svolta, dopo i contatti avvenuti oggi fra i rappresentanti di Milan e Brugge.

Il Milan si avvicina ad Ardon Jashari

Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it sono stati fatti passi avanti per portare il centrocampista svizzero a disposizione di Massimiliano Allegri. 33.5 milioni di euro di parte fissa più bonus, che non andrebbero a raggiungere la cifra richiesta dal Brugge ma a spostare l'ago della bilancia sarebbero le formule di pagamento in tempi più brevi ma anche un eventuale ultimo rilancio. Per la prima volta dopo settimane di braccio di ferro si vedono spiragli di ottimismo per la buona riuscita della trattativa, complice anche la forte volontà del giocatore di vestire solo e soltanto la maglia del Milan.

Il piano B nel caso non si arrivasse a Jashari

Se non si dovesse trovare un accordo e l'affare dovesse saltare il Milan è pronto a virare su Javi Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003 del Valencia e che al momento ha rifiutato di rinnovare il contratto con il club iberico, in scadenza nel 2027.

Intanto il Brugge lo inserisce in lista UEFA

Nel frattempo Jashari è stato inserito dal tecnico Nicky Hayen in lista UEFA in vista degli impegni del Brugge in Champions League. I belgi sfideranno mercoledì 6 agosto il Salisburgo per l'andata del terzo turno di qualificazione. Difficile vedere in campo lo svizzero di origini macedoni, che nelle prime tre uscite ufficiali del club non è stato nemmeno convocato.