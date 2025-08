Conferenza, foto e video con i tifosi: rivivi la giornata di Modric tra Casa Milan e Flagship Store

Giornata importante per Luka Modric, che ha avuto un primo, deciso, assaggio del mondo rossonero. Il croato è stato prima presentato in conferenza stampa a Casa Milan, poi è andato a salutare i tifosi nel Flagship Store di via Dante in centro a Milano, dove erano presenti più di 2000 persone. Modric ha salutato, ha lanciato una maglia autografato, ha firmato qualche autografo e ha lasciato nello store una cinquantina di maglie autografate prima di rientrare in hotel con la sua famiglia. Da domani si comincia a fare sul serio: le vacanze sono finite e sarà a completa disposizione di Max Allegri a Milanello, dove riprenderanno gli allenamenti dopo la breve pausa di questi giorni.

Di seguito tutti i punti salienti della giornata, tra dichiarazioni ed immagini raccolte dai nostri inviati.

LA CONFERENZA

Rispondendo ai giornalisti Modric è stato molto umile, semplice e deciso. Poche parole, ma ben mirate e piene di significato: "Sono molto competitivo, voglio portare questo alla squadra. L'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions, ma il Milan deve lottare per vincere trofei: è il mio obiettivo e deve esserlo anche per chiunque lavori al Milan. Ma bisogna rimanere umili e avere un gruppo solido".

Pensieri anche per il nuovo allenatore, Max Allegri: "Non vedo l'ora di conoscerlo, ho parlato un po' con lui. Sono molto contento di essere allenato da Allegri, è tra i migliori al mondo, un vincente. Non vedo l'ora di scoprire come mi vede in campo in questa squadra".

Luka ha raccontato dell'importanza del blitz in Croazia di Tare. Il DS rossonero è stato fondamentale per convincerlo: "È stata una scelta molto facile quando Tare mi ha chiamato, quando è venuto in Croazia è stato molto importante, ha dimostrato quanto il Milan ci tenesse e quanto credesse che potessi essere performante ad alto livello. È stata la svolta nella trattativa: quando arriva qualcuno che vuole acquistarti è importante che ti spieghino il progetto. Poi ho avuto bisogno di un po' di tempo per parlare con la mia famiglia ma dentro di me sapevo che sarebbe stata la scelta migliore. Non mi aspettavo che accadesse così in fretta ma dimostra la fiducia che hanno mostrato nei miei confronti: spero di poterla ripagare in campo".

Di seguito invece immagini e video del suo incontro con i tifosi al Flagship Store in centro a Milano.

