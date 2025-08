Modric non se ne capacita: "Non capisco come sia possibile come il Milan abbia potuto battere il Real in quella maniera al Bernabeu e poi non abbia fatto le stesse cose tutto l'anno"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Oggi alle 17:29 News di di @antonello_gioia