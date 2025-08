Modric: "Quanto Tare è venuto in Croazia è stato molto importante, ha dimostrato quanto il Milan ci tenesse"

vedi letture

Luka Modric è un nuovo calciatore del Milan ed oggi è stato presentato in conferenza stampa a Casa Milan. Tra le altre cose il centrocampista croato ha raccontato anche di come il viaggio di Tare per andargli ad illustrare il progetto sportivo rossonero è stato determinante per la sua scelta finale. Queste le sue parole:

Ci racconti il momento della scelta? Il viaggio di Tare in Croazia, com'è avvenuta questa scelta?

"È stata una scelta molto facile quando Tare mi ha chiamato, quando è venuto in Croazia è stato molto importante, ha dimostrato quanto il Milan ci tenesse e quanto credesse che potessi essere performante ad alto livello. È stata la svolta nella trattativa: quando arriva qualcuno che vuole acquistarti è importante che ti spieghino il progetto. Poi ho avuto bisogno di un po' di tempo per parlare con la mia famiglia ma dentro di me sapevo che sarebbe stata la scelta migliore. Non mi aspettavo che accadesse così in fretta ma dimostra la fiducia che hanno mostrato nei miei confronti: spero di poterla ripagare in campo".

Oggi il DS rossonero era in prima fila nella sala stampa per assistere alla conferenza di Modric, senza però partecipare. Ad accompagnare il croato anche la moglie con i tre figli.