Il Napoli pareggia con la Casertana, ma torna in campo McTominay

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - E' finita 1-1 l'amichevole del Napoli contro la Casertana a Castel di Sangro. Il match ha visto il tecnico azzurro Conte inserire dall'inizio molti giocatori che avevano finora poco partecipato alle amichevoli e ha fatto anche degli esperimenti, come provare l'esterno Mazzocchi al centro della difesa, davanti al portiere Meret, che ha recuperato. Il tecnico azzurro ha mandato in campo nella ripresa McTominay, lo scozzese che ha iniziato con un infortunio il ritiro sulle Dolomiti, ma ora ha mostrato in campo di avere ripreso la sua forma fisica e sta rientrando nei ritmi dei compagni di squadra. Tanto entusiasmo allo stadio Patini di Castel di Sangro, pieno di tifosi azzurri ma anche con tanti tifosi della Casertana, pronta a giocarsi il campionato di serie C. Il Napoli inizia la gara con Meret in porta, Zanoli e D'Angelo esterni di difesa con Mazzocchi e Obaretin centrali, mentre a centrocampo Anguissa è partito insieme ad Hasa e Coli Saco e in attacco ha iniziato titolare Lukaku con Politano e Sgarbi esterni. Assenti anche dalla panchina Olivera, Buongiorno, Juan Jesus che recuperano da infortuni e affaticamento.

Il match inizia lento, con Lukaku che prova il tiro all'8' ben deviato dal portiere Zanellati, poi al 35' la Casertana trova il vantaggio con il centravanti Vano che approfitta di un errore di Zanoli e la infila di testa. Il Napoli si sveglia e pareggia al 43' con una magia di Politano che dribbla due difensori casertani e fa partire un sinistro che vale l'1-1. Lukaku ci prova ancora con un sinistro, poi Conte manda in campo al 15' della ripresa McTominay, insieme a Gilmour, Lang e Marianucci. Lo scozzese prende tanti applausi al suo rientro e mostra voglia di giocare, sfiorando il gol in due occasioni nel finale, entrambe di testa, la prima su cross di Lang e la seconda su un assist di Neres su punizione. Finisce 1-1 il match mattutino per un Napoli che torna ad allenarsi nel pomeriggio. (ANSA).