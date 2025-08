PHOTOGALLERY MN - Luka Modric saluta i tifosi al Milan Store

Bagno di folla rossonera per Luka Modric, che oggi è stato presentato in conferenza stampa a Casa Milan e poi è andato a salutare i più di duemila tifosi presenti al Milan Store di via Dante in centro a Milano. Tanti cori e manifestazioni d'affetto per il campione croato, evidentemente felice per l'enorme riscontro dei tifosi in questo lunedì pomeriggio di agosto. Queste le migliori foto del pomeriggio raccolte dagli inviati di MilanNews.