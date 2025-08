Il caso Jashari ed il paragone con Courtois. Dal Belgio: "Credo che ogni tanto bisogna essere un po' stronzi..."

Anche in Belgio si interrogano sulla situazione, molto tesa, fra Jashari ed il Club Brugge. Il centrocampista svizzero vuole andare al Milan e ritiene che l’offerta dei rossoneri sia sufficiente a liberarlo, il club belga invece fa finta di non sentire e cerca l’asta in Premier League bloccando, di fatto l’affare. In tutto questo Jashari non è ancora sceso in campo con la squadra in questo avvio di stagione.

Nel podcast di HLN.be Niels Poissonnier, giornalista belga, fa un paragone con un caso passato abbastanza eclatante: “Credo che ogni tanto bisogna essere un po' stronzi per il meglio della propria carriera”, il riferimento è a Thibaut Courtois. “Non voleva più allenarsi al Genk per andare al Chelsea. E ha fatto lo stesso quando è arrivata la proposta del Real Madrid. Ora è lì, certo. Ma sta diventando una cattiva abitudine”.