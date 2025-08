VIDEO MN - Bolgia di tifosi a Milano per Luka Modric: strade del centro a tinte rossonere

Anche a quarant'anni Luka Modric è capace di entusiasmare all'inverosimile i tifosi rossoneri. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il croato è stato tra i centrocampisti più forti della storia calcistica recente ed ora indossa la maglia del Milan, suo desiderio fin da bambino. Tanti fan rossoneri, circa 2000, hanno letteralmente preso d'assalto lo store di via Dante in centro a Milano, riempiendo il corso e cantando per Modric in attesa che scenda in strada per un saluto.