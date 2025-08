L'aneddoto di Maldini con Maradona: "Alla quinta botta che gli ho dato gli ho detto ‘Diego, scusami’"

Paolo Maldini, capitano del Milan, si è così espresso in un documentario a lui dedicato su Rai3 ricordando il rapporto con Diego Armando Maradona: "Non si lamentava mai. Io mi ritengo un giocatore rapido con i piedi, lui lo era di più. Alla quinta botta che gli ho dato gli ho detto ‘Diego, scusami’ (ride, ndr)".

FORZA, CAPITAN BARESI!

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "La battaglia di Baresi: il mito del Milan sfida la malattia". Nella giornata di ieri, il club di via Aldo Rossi ha annunciato che l'ex Capitano e attuale vice presidente onoraro Franco Baresi è stato operato per asportazione di una nodulazione polmonare. Dopo l'intervento, l'ex difensore è stato valutato da uno specialista oncologo.

Questo il comunicato del Milan: "AC Milan informa che, a seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L'intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico. Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione. Capitano, siamo tutti con te!".

Queste invece le parole di Franco Baresi: "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio".