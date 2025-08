Di Stefano: "Domani primo contatto Allegri-Gimenez e inizierà una fase di studio"

Il collega di Sky, Peppe Di Stefano, ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan, a partire dalla situazione centravanti:

Su Gimenez e l'eventuale alternativa

"Il primo contatto di Allegri con Gimenez sarà domani e inizierà una fase di studio. Massimiliano Allegri vorrà capire che attaccante avrà in mano. È un attaccante che ha fatto molto bene in Olanda, ma in Italia ha fatto 4-5 mesi di apprendistato ed è stato un po' una delusione come tutto il Milan da gennaio in avanti. Il Milan ha bisogno di un centravanti, un giocatore che non solo faccia gol ma che faccia anche quello che richiede la squadra".

Su Modric e il centrocampo

"Sono convinto che si giocherà a tre, che sia 3-5-2 o 4-3-3 e credo che Modric giocherà da play, vuol giocare play e l'intenzione di Allegri è quella. Ricordiamo che il Milan parte col centrocampo senza uno dei cannonieri del campionato italiano come Reijnders e il Milan al momento non lo ha sostituito. Jashari potrebbe essere un piccolo Reijnders, ovviamente gli andrebbe dato il tempo di crescere".