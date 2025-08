Genoa, Colombo: "Il Milan è il Milan, un grandissimo club. Ma il Genoa è l’occasione più importante che mi sia capitata finora"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa in prestito dal Milan, si è così espresso al Secolo XIX sul suo presente in Liguria: "Inizia una nuova sfida, con la maglia del Club più antico d’Italia Una piazza che vive di passione vera. Fiero di farne parte.Non vedo l’ora di sentire il Ferraris esplodere e dare tutto per questi colori. Obiettivo la doppia cifra, non ci sono ancora arrivato. E sono con quella posso sognare la Nazionale. Il Genoa, perché penso che qui ci siano le condizioni giuste per un attaccante. C’è la passione dei tifosi, ci sono giocatori di qualità e talento, c’è un gioco che è adatto a fare crescere e a esaltare la punta. Poi c’è un altro aspetto importante per un giocatore come me. La fiducia che il club ha subito dimostrato nei confronti. Sono andato via tante volte in prestito ma mai prima d’ora un club aveva messo l’obbligo di riscatto, un segnale forte e che mi dà grandi motivazioni.

Vieira? Non ha avuto bisogno di dire molto, ho subito detto sì alla proposta che mi è stata fatta perché come fai a dire di no a una squadra come il Genoa? Il Milan è il Milan, un grandissimo club, lì sono cresciuto e ho imparato tanto. Ma il Genoa è l’occasione più importante che mi sia capitata finora e voglio coglierla".