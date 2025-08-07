Gabriel Paletta torna al Parma: entra nello staff tecnico di Cuesta
Gabriel Paletta torna al Parma, questa volta come collaboratore del tecnico gialloblu Carlos Cuesta. L'annuncio lo ha detto lo stesso club emiliano con questo comunicato: "Parma Calcio annuncia che, a partire da oggi, Gabriel Paletta entra nello staff tecnico gialloblu.
L’ex difensore, già in gialloblu dal 2010 al 2015 in cui ha collezionato 131 presenze, 6 gol e 3 assist, assume il ruolo di collaboratore tecnico della Prima Squadra Maschile, lavorando insieme all’allenatore Carlos Cuesta, al Vice Allenatore Rui Pedro Campos Sá Lemos, al collaboratore tecnico Javier Alvarez Acena e all’allenatore dei portieri Nicola Pavarini.
Parma Calcio augura il bentornato a Gabriel per questa nuova esperienza in gialloblu".
Nella sua carriera da calciatore, Paletta ha vestito, tra le altre, anche la maglia del Milan.
